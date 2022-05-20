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PKK'ya darbe üstüne darbe! '5 PKK/YPG’li terörist hale getirildi'
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Genel 20.05.2022, 11:15 20.05.2022, 11:38
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."