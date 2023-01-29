Pistler kayakçıların değil sosyal medyacıların oldu

Bursa Uludağ’da 3 gündür aralıklarla yağan kar yağışıyla birlikte kalınlık 50 santimetreye kadar ulaştı. Sezonu yavaş yavaş açan Uludağ’a gelen misafirler pistlerde kaymak yerine, bol bol fotoğraf çekinip sosyal medya paylaşımında bulundu.

Uludağ’da kış sezonu kar yağmaması sebebiyle sönük geçerken, 3 gündür yağan kar otel işletmecilerinin ve misafirlerin yüzünü güldürdü. Zirvede kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Günübirlikçi veya diğer illerden gelen vatandaşlar, pistlere akın etti. Beyaz gelinliğini giyen pistler, kayak yapanlardan çok sosyal medyacılarla doldu. Elinden telefonu düşürmeyen gencinden yaşlısına bir çok kişi, sezonun açıldığını duyurdu. Kimi arkadaşına kendisini çektirirken, kimi ise işini şansa bırakmayıp kendi işini kendi gördü.

İstanbul gibi yakın illerden geldiklerini belirten vatandaşlar, "Her sene Uludağ’a geliyoruz. Bu sene biraz geç kar yağışı oldu. Kar yağdığını duyar duymaz geldik. Yoğun kar yağışını bizlerde karşılamak istedik. Amatör olarak kayakta yapıyoruz. Yaklaşık 1,5 aydır bekliyoruz kar yağsın diye. Keyfini çıkaracağız. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.