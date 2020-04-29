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Pilates eğitmeni Nez Alin Yağcı: "Günde 15 dakika egzersiz bile yeterli olacaktır"

EVDE SOSYAL İZOLASYONU SAĞLAYANLAR İÇİN FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK HAREKETSİZ KALINMAMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEN PİLATES EĞİTMENİ NEZ ALİN YAĞCI, "SABAHLARI AÇ KARNINA VEYA UFAK BİR ÖĞÜN SONRASI YAPILACAK EN AZINDAN 15 DAKİKALIK PİLATES VEYA AKŞAMLARI YEMEKTEN 1-2 SAAT SONRA 10-15 DAKİKALIK MİNİ NEFES EGZERSİZLERİ VE MEDİTASYON İLE SAĞLIĞIMIZI KORUMAYA YARDIMCI OLACAKTIR." DEDİ.

Pilates eğitmeni Nez Alin Yağcı: "Günde 15 dakika egzersiz bile yeterli olacaktır"

EVDE SOSYAL İZOLASYONU SAĞLAYANLAR İÇİN FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK HAREKETSİZ KALINMAMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEN PİLATES EĞİTMENİ NEZ ALİN YAĞCI, "SABAHLARI AÇ KARNINA VEYA UFAK BİR ÖĞÜN SONRASI YAPILACAK EN AZINDAN 15 DAKİKALIK PİLATES VEYA AKŞAMLARI YEMEKTEN 1-2 SAAT SONRA 10-15 DAKİKALIK MİNİ NEFES EGZERSİZLERİ VE MEDİTASYON İLE SAĞLIĞIMIZI KORUMAYA YARDIMCI OLACAKTIR." DEDİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 18:12
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Pilates eğitmeni Nez Alin Yağcı: "Günde 15 dakika egzersiz bile yeterli olacaktır"

Evde sosyal izolasyonu sağlayanlar için fiziksel ve mental olarak hareketsiz kalınmaması gerektiğini belirten Pilates eğitmeni Nez Alin Yağcı, "Sabahları aç karnına veya ufak bir öğün sonrası yapılacak en azından 15 dakikalık pilates veya akşamları yemekten 1-2 saat sonra 10-15 dakikalık mini nefes egzersizleri ve meditasyon ile sağlığımızı korumaya yardımcı olacaktır." dedi.

Koronavirüs ile mücadele sebebiyle herkesin evde kalarak sosyal izolasyonu sağlıyor. Uzmanlar evde bulunulan süre içerisinde fiziksel ve mental olarak hareketsiz kalınmaması gerektiğini, dengeli beslenmenin ve evde yapılan sporun bağışıklık sistemini güçlü tutmaya yardımcı olacağını belirtiyor.

Pilates eğitmeni Nez Alin Yağcı, evde yapılan orta tempo veya düşük tempolu egzersizler, pilates hareketleri veya çeşitli meditasyon uygulamalarının ruhsal ve bedenen rahatlatıp bağışıklığını ciddi anlamda güçlü tutacağını söyledi.

Toplum olarak eve kapanma, hareketsiz yaşama alışık olunmadığını kaydeden Yağcı, "Bu sebeple mental anlamda ve fiziksel anlamda kısıtlı hareketten yorulmuş insanlar görüyorum. Öncelikle bu sürecin geçici olduğunu, kendi özgürlüğümüz için şimdi bu sınavı vermemiz gerektiğini hatırlatmak ve insanları bu konuda motive etmeye çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Her gün en azından 10-15 dakikalık pilates öneriyorum. Sabahları aç karnına veya ufak bir öğün sonrası yapılacak en azından 15 dakikalık pilates veya akşamları yemekten 1-2 saat sonra 10-15 dakikalık mini nefes egzersizleri ve meditasyon ile sağlığımızı korumaya yardımcı olacaktır. Düzenli beslenme, bol su tüketimi, bolca hareket, düzenli yapılan 10-15 dakikalık egzersizler ile bedenimize ne kadar iyi bakarsak bu süreci o kadar düzgün atlatacağımız unutulmamalı.’ dedi.

"Evde pilates için en uygun vakti kendiniz belirleyin"

Nez Alin Yağcı; evde criss cross, squat, şınav, mekik veya plank gibi hareketler yapılabileceğini söyleyerek şu önerilerde bulundu: "Evde pilates hareketleri yaparken sizi rahatsız eden, aşırı zorlayan, acı veren hareketleri yapılmaması gerekmekte. Bu tür zorlayıcı hareketlerden kaçının. Evde pilates için en uygun vakti kendiniz belirleyin. Sabahları aç karnına, yemeklerden 1-2 saat sonra veya ufak ara öğünlerden 30 dakika sonrası gibi zamanlarda egzersiz yapılabilir. Başlangıçta yumuşak bir yüzeyde sırt üstü uzanın. Omurganızı zorlayacak şekilde sert olmamalı zemin. Doğru nefes alma önemli, hareketleri yaparken burundan nefes alıp ağzınızdan yavaş yavaş verin."

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