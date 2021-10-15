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Peynir tadarken hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde pazar yerinde almak istediği peyniri tadarken peynir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı.

Genel 15.10.2021, 13:47
Peynir tadarken hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde pazar yerinde almak istediği peyniri tadarken peynir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçe merkezinde pazar yerinde 69 yaşındaki iki çocuk babası Veysel Acar, alışveriş yaparken peyniri test ettiği sırada peynir parçası nefes borusuna kaçınca birden fenalaştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Veysel Ayar nefes almakta güçlük çektiği için Trabzon’daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede aort damarında yırtılma da tespit edilen Veysel Acar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emekli öğretmen için bugün ilçe merkezindeki Çakmak Camiinde Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailesi, yakınları ve meslektaşları katılırken, Veysel Acar kılınan cenaze namazının ardından Ağaçlı mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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