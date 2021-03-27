banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Kokain çekerken yakalanan Kürşat Ayvatoğlu'ndan skandal savunma!
Kokain çekerken yakalanan Kürşat Ayvatoğlu'ndan skandal savunma!
Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı
Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı
Bekir Göçer dolandırıcılığı nedir?
Bekir Göçer dolandırıcılığı nedir?

Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da Berat Kandili Coşkusu

Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Genel 27.03.2021, 22:49
2
Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da Berat Kandili Coşkusu

Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Dergah Camisi’nde namaz kıldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği camide korona virüs nedeniyle mesafeli bir şekilde namaz eda edildi. Namaz sonrası camide Berat Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Vatandaşlar ibadetlerinin ardından Balıklıgöl’ü de gezerek dua etti.
Yorumlar (0)
banner422
açık