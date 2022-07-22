Petshop yasağı kararı veteriner hekimleri sevindirdi

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan düzenleme ile petshoplarda hayvan satışının yasaklanması ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Kanun düzenlemesi ile hayvanların yaşam koşulları ve stres düzeyleri iyileştirildi” dedi.

Alınan kararla hayvanların hem sağlık hem de refah yönünden daha sağlam kriterlere gelmiş olduğunu söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili olan bir kısım revize edildi ve sokak hayvanları dahil tüm hayvanlar için olan esas ana kriterleri zaten hayvanların refahı ile ilgiliydi. Kanun çıktıktan sonra 7-8 aylık bir süre verilmiş oldu ki özellikle petshoplarda satılan evcil hayvanlarımızla ilgili oldu. Çünkü bu hayvanların da bir refah kriterleri vardı ve kanun da bunları söylüyordu. Geçtiğimiz günler itibariyle de artık petshoplarda kedi ve köpek satışları olmayacak çünkü orada kafeslerde veya çoğu zaman hastalık kontrolleri de olmayabiliyordu. Bundan dolayı da artık petshoplarda kedi ve köpek satışları da yasaklanmış oldu. Hayvanların hem hastalık hem de refah yönünden kontrolleri daha sağlam, daha kriterlere bağlı hale gelmiş oldu” dedi.

Ergül, kanun ile hayvanlardan insanlara geçen paraziter hastalıkların da önlenmiş olduğunu söyleyerek, “İnternet üzerinden de olsa hayvan alımlarının yine veteriner hekim kontrolünde olması lazım. Evcil hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız barınaklardan veya kedi köpek evlerinden oradaki veya serbest veteriner hekimlerle irtibata geçerek sahiplenecekleri hayvanların sağlık kontrolünü yaptırarak sahiplenebilirler. Sağlık kontrollerini yaptırdıktan sonra da tüm aşı, ilaç ve paraziter iğnelerinin tüm uygulamalarını hekim arkadaşlarımızın kontrollerinde devam ettirip hayvanlarını da beslemiş olurlar. Tabi bu uygulama yerinde bir uygulama çünkü hayvanların bakım şartları daha doğrusu refah alanları tabi ki burada belki çok güzel ortamlarda satışa sunulan hayvanlar da vardır ama hepsi aynı statü ve kriterleri taşımıyordu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen kanunla birlikte de hayvanların bu bakım şartları kafeslerde ve dar alanlarda olması hayvanların hem stres yönünden hem de paraziter hastalıkların bir hayvandan diğer hayvana bulaşması riski yönünden oldukça elverişli bir şekilde yürürlüğe girdi. Bundan sonra da hem hayvanların sağlığı daha doğrusu hayvanlardan insanlara bulaşan paraziter kaynaklı hastalıkların da önüne geçilmiş oldu” ifadelerini kullandı.