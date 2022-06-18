Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası’nda üçüncü ayak Kızılcahamam’da başladı

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası’nda sezonun üçüncü ayak yarışı, Ankara’nın Kızılcahamam Belediyesi önünde Seremonik Startı ile başladı.

Seremonik Startı Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar verdi.

CRYPEX ana sponsorluğundaki Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2022 ulusal yarış takviminde yer alan Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın üçüncü ayağı bugün Kızılcahamam belediyesi önünde başladı. Bugün orman etabı olarak devam edecek Yarın ise Seyirci etabı ile tamamlanacak olan Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası’nda Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında ödül töreniyle sona erecek. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Heyecan Başlıyor. Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası için Seremonik Startı Belediyemizin önünden verdik. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum” dedi.