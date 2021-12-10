banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni, Kazakistan devlet televizyonunda...
Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni, Kazakistan devlet televizyonunda...
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Okocha yeniden Kadıköy’de
Okocha yeniden Kadıköy’de

Petal Haritalar 2.0 sürümü etkileyici geliştirmelerle yayınlandı

- Huawei Türkiye’nin Petal Haritalar Direktörü Enver Gül:- "Yolculuk esnasında navigasyon kullanımının strese sebep olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle de güncellemelerimiz, kullanıcılarımızın daha güvenli yolculuk yapmasına yardımcı olurken, aynı zamanda yolculuklarını da keyifli ve stressiz bir hale getiriyor"

Genel 10.12.2021, 14:12
Petal Haritalar 2.0 sürümü etkileyici geliştirmelerle yayınlandı

İSTANBUL (AA) - Huawei Mobil Servisleri, yazılımsal tarafta Huawei Türkiye Ar-Ge merkezindeki Türk mühendislerin de önemli bir rol oynadığı Petal Haritalar’ın 2.0 sürümü ile navigasyon kullanımını daha da kolaylaştıran yeni güncellemelerini duyurdu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak tasarlanan Petal Haritalar 2.0 sürümü, güvenli ve stressiz bir yolculuk imkanı sunarken, kullanıcıların navigasyon kullanımını da daha keyifli bir hale getiriyor.

2020'deki lansmanından bu yana 140'tan fazla ülke ve bölgede kullanıcılar tarafından beğeni toplayan uygulama, büyük şehirlerde gerçek zamanlı toplu taşıma güncellemeleri sağlıyor. En son teknolojiyle donatılmış yapısıyla, daha iyi bir rota planlaması ve stressiz bir seyahat deneyimi sunuyor.

Huawei, Petal Haritalar üzerinde gerçekleştirdiği en son yenilik ve güncellemeleri ile kullanıcılarına olan bağlılığını ve onların hayatlarını kolaylaştırmak üzere mükemmel yazılımlar sunmadaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye’nin Petal Haritalar Direktörü Enver Gül konuyla ilgili "Petal Haritalar 2.0 sürümündeki en son özellikleri ve yeni güncellemeleri duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Her zaman önceliğimiz, kullanıcılarımıza, kullanırken mutlu olacakları, heyecan verici güncellemeler sunmak. Yolculuk esnasında navigasyon kullanımının strese sebep olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle de güncellemelerimiz, kullanıcılarımızın daha güvenli yolculuk yapmasına yardımcı olurken, aynı zamanda yolculuklarını da keyifli ve stressiz bir hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Petal Haritalar: Heyecan verici yeni navigasyon özellikleri

Açıklamada yer verilen detaylara göre, 2021 Ekim ayında 1. yıl dönümünü kutlayan Petal Haritalar, optimize edilmiş ve güvenli bir yolculuk deneyimini garanti eden özellikler getirerek, lider bir navigasyon uygulaması olma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Popüler haritalama ve navigasyon aracı olan Petal Haritalar 2.0, uygulama içerisinden gerçekleşecek tüm yolculukları desteklemek için birçok yeni güncellemeye sahip.

- Şerit yönlendirmesi

Petal Haritalar, gelişmiş rota planlaması için sürüş deneyimine ek olarak navigasyonu daha sorunsuz ve hassas hale getiren Şerit Yönlendirmesi özelliği sunuyor. Yeni özellik, bir sürücünün günlük olarak karşılaşabileceği olayları kapsayan ve karmaşık yol koşullarını hassasiyetle dikkate alan bir deneyim imkanı tanıyor.

Şerit Yönlendirmesi sayesinde Petal Haritalar, çok sayıda farklı şerit ve dönüş seçeneği içeriyor. Böylece, karmaşık kavşaklarla karşılaşmadan önce uyarı vererek, kullanıcıları en uygun şeride yönlendiriyor. Bu sayede kullanıcılar için başlangıç noktasından varış noktasına kadar, güvenli ve sorunsuz bir yolculuk sağlıyor.

Petal Haritalar’ın en son sürümü, kullanıcıların ağ bağlantısı olmadığında bile arama ve navigasyon işlevlerini normal şekilde kullanmasına olanak tanıyan, yepyeni bir Çevrimdışı Haritalar özelliği sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, daha önce kaydettikleri haritaları kullanarak çevrelerini keşfetmeye devam edebiliyor.

Petal Haritalar 2.0 sürümü ile telefonunuzda yer alan müzikçalar uygulamasına navigasyondan çıkmadan erişim desteği sunuldu. Bu sayede uygulamalar arası geçiş yapma gereksinimi de ortadan kalkmış oldu.

- Yenilenen kullanıcı deneyimi

Petal Haritalar 2.0, daha parlak renkler, arttırılmış sokak ve mimari ayrıntıların eşliğinde daha fazla gerçeklik hissi sağlamak için, yepyeni bir görünüm ve etkileşimli özellikleriyle birlikte geliyor. Özgün bir teknolojiyle hazırlanan plajlar, yeşil alanlar, dağlar ve çöller gibi doğal ortamlarla bir araya gelen mobil harita tabanlı navigasyon, gerçek bir keşif deneyimi haline geliyor.

Kullanıcıların, sokak ve yer adlarını kolay tanımlayabilmesi için, yeni harita arayüzünde yaya geçitleri ve kaldırımların yanı sıra binalardan gelen gölgeler ve renk ayrıntıları, farklı tonlarla belirtiliyor. Petal Haritalar 2.0 sürümü, mobil haritaya gerçekçi bir 3D görünüm verebilmek için binalarda, ağaçlarda, hava durumunda ve günün farklı saatlerinde detaylı bir arayüz sunuyor. Böylece arayüzde bulunan her bir detay, kullanıcılara daha gerçekçi bir görünüm sağlıyor.

- Yakınlardaki hizmetler

Petal Haritalar 2.0 ile geliştirilen 'tek tıkla' arama özelliği sayesinde, yakınlardaki tesisleri bulmak her zamankinden çok daha kolay. Seyahatle ilgili çok çeşitli hizmetler sunan bu özellik sayesinde, yakınlardaki benzin istasyonlarını, restoranları, kafeleri, dinlenme tesislerini, ATM'leri, marketleri, tamirhaneleri ve bu uzun yolculukları daha sorunsuz hale getirmek için ihtiyaç duyulabilecek diğer hizmetleri kolayca bulmak mümkün oluyor.

Huawei'nin kullanıcıları için sorunsuz ve kullanışlı bir deneyim sunma konusundaki hassasiyetine de bir örnek olan, Petal Haritalar 2.0’ın etkileşimli özelliklerinden bir diğeri ise uygulama içerisine eklenen hava durumu özelliği oldu. Bu özellik ile hava durumu bilgisi, uygulama ilk açıldığında kullanıcıların karşısına çıkıyor. Böylece kullanıcılar, bulundukları bölgedeki hava durumu hakkında hızlı bir şekilde bilgi sahibi olabiliyor.




#harita #huawei #navigasyon #petal
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8