Pestilin hammaddesi enerji deposu ‘Herle’ vatandaştan yoğun ilgi görüyor

Gümüşhane’nin Coğrafi işaretli ürünlerinden pestil ve kömenin hammaddesi olan doğal enerji deposu ‘Herle’ vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Kentte genelde pestil ve köme hazırlanmadan önce sıvı olarak üretimi sağlanan ve sadece yaz aylarında tüketilebilen ürünü vatandaşlarla sürekli buluşturmak için üretimini gerçekleştiren işletmeci Edibali Yaşar, günlük ürettiği ‘herle’ ile vatandaşlara hizmet veriyor. Ürünün doğal enerji deposu olduğunu ve özellikle bağışıklığı güçlendirdiğini ifade eden işletmeci Edibali Yaşar, özellikle kış aylarında herle tüketerek hastalıkların önüne geçilebileceğini söylüyor.

“Soğuk havalarda herlemiz daha çok gidiyor”

Vatandaşların özellikle soğuk havalarda ısınmak ve enerji depolamak için herleyi tercih ettiklerini söyleyen işletmeci Edibali Yaşar, “Biz önceden köylerde yazları dut mevsimi olduğu zamanlarda çocukluktan kalma bir şey olarak herleyi çok severdik. Herleyi çok sevdiğimiz için de sabahları annelerimiz, babalarımız, babaannelerimiz yaparken erkenden kalkar tasımızla kaşığımızla gidip onların yanında herle yemeye çalışırdık. Herle ürettiğimiz pestillerimizin asıl hammaddesi. Bu herleyi genelde insanlar temmuz aylarında dut mevsiminde bulabilirler ama biz Gümüşhane’ye bu dükkânı açtıktan sonra sıcak herle hizmetini sürekli vermeye karar verdik. Herlemizi günlük üretiyoruz ve bu herlede günlük burada sıcak olarak servis ediyoruz. Üzerine fındık, ceviz olarak servis ediyoruz. Bu herleyi yaparken öncelikle hazır olan dut şıramızı ve şekerimizle birleştiriyoruz ayrıca un koyuyoruz içerisine süt koyuyoruz içerisine bal koyuyoruz en son renklendirmek için pekmez kullanıyoruz. Bu herle doğal enerji kaynağı. Buradaki bütün pestilciler genelde herleyi yapıyorlar ama sıcak olarak servis etmek biraz zahmetli bir iş. Biz bu zahmeti göze aldık. Süt, un, dut, pekmez, bal bu ürünler genel olarak besleyici ürünlerdir bu ürünler sıcak olarak herle içerisinde servis edildiğinde insanların içini ısıtacak bu yüzden de soğuk havalarda herlemiz daha çok gidiyor. Biz ilk başlarda bu kadar rağbet göreceğini tahmin etmiyorduk ama sonrasında baktık gerçekten günde 20 litre, 30 litre gibi rakamlara ulaşıyoruz. Dışarıdan gelenler de yavaş yavaş sevmeye başladılar ve insanların il dışından misafirleri geldiğinde özellikle getiriyorlar herlenin tadına baktırıyorlar. İlk defa yiyenler çok tereddütle yaklaşıyorlar güzel midir değil midir diye ama yedikten sonra lezzetin tadına varıyorlar. Birde doğal ortamda doğal ürünlerden elde edildiği için insanların aklına soru işareti kalmıyor. Bu sayede de ilk tadına baktıktan sonrada rahat rahat yiyebiliyor” dedi.

“Enerji içeceği içmiyoruz, herle yiyoruz”

Herlenin doğal bir enerji deposu olduğunu ve enerji ihtiyacını herle yiyerek karşıladığını söyleyen İbrahim Taş, ‘’ Herle doğal bir enerji deposu, içerdiği yüksek besin değerlerinden dolayı oldukça yüksek enerjiye sahip. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte baya bir tercih ediyoruz. Tüketimini sağlıyoruz bize son derece enerji veriyor. Baya da sağlıklı bir ürün zaten tercih etme sebeplerimizden en önemli etkeni sağlıklı olması. Bazen arkadaşlarımız enerjisini yükseltmek için sağlıklı olmayan enerji içeceklerini tüketiyorlar. Biz ise Gümüşhane’de son derece sağlıklı ve besin değeri yüksek herleyi tüketiyoruz. Biliyorsunuz Gümüşhane’mizin coğrafi işarete sahip pestil ve kömesi var bunları istediğimiz zaman istediğimiz yerden tedarik edebiliyoruz. İl dışına çıktığımız zamanda sipariş vererek tedariğini sağlıyoruz ama herle öyle değil. Herleyi bulmamız son derece sıkıntılı oluyor işte biri pestil köme yaptığı zaman onla diyaloğa geçmemiz gerekiyor çok zor oluyor bu vesileyle de bu işletmeyi tebrik ediyorum bu noktada çok güzel bir hizmet sağlıyor. Gümüşhanelilere böyle bir ürünü bizlerle buluşturduğu içinde gayet memnunuz kendisine çok teşekkür ediyoruz.’’ diye konuştu.