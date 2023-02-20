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Peş peşe depremler Adana’da vatandaşları sokağa döktü
Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki yeni deprem ile Adana’da vatandaşlar sokaklara döküldü.
Genel 20.02.2023, 21:00
Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki yeni deprem ile Adana’da vatandaşlar sokaklara döküldü.
Adana ve çevresinde hissedilen şiddetli deprem ile vatandaşlar yeniden kabusu yaşadı. Bugün evlerine geçen birçok vatandaş yeniden sokaklara döküldü. Kozan ilçesinde vatandaşlardan Sevda Ersin, depremin yine şiddetli hissedildiğini ve çok korktuklarını kaydetti.
Sokağa çıkan vatandaşlardan Faruk Yiğenoğlu ise depremin şiddeti ile dışarı çıktıklarını ve bugün 14 gün sonra evlerine geçtikten sonra yeniden aynı korkuları yaşadıklarını ifade etti.