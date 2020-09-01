Personelin testi pozitif çıktı, noterlik karantinaya alındı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde noterde çalışan personelin korona virüs testi pozitif çıkınca noter 14 gün süreyle karantiya alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Ürgüp Noterliğinde görev yapan bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Olayın ardından noterlikte korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Karantinaya alınan Ürgüp Noterliği çalışanlarının da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün evlerinde karantinada kalacağı öğrenildi.