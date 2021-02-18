Personel maaşı ödenemeyince, belediyeye borç veren Başkandan açıklama

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, Belediye Başkanı Hulusi Şevkan’ın personel maaşlarının ödenmesinde sıkıntı yaşanınca borç para verdiği ve daha sonra emanet parayı tahsil ettiği iddia edilmişti. Başkan Şevkan ise konu ile ilgili bir açıklamada bulunarak, “Personel için borç vermek suçsa, bu suçu gerektiğinde yine işlerim” dedi.

Acıpayam Belediyesinde, 2018 - 2019 yıllarında 3 kez yaşanan olay, belediye meclis üyeleri Ertan Başkan ve Zuhal Demir’in şerh koyduğu Denetim Komisyonu Raporuyla ortaya çıktı. Acıpayam Belediyesinde personel maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanması üzere AK Partili Belediye Başkanı Hulusi Şevkan’ın 2018 Mayıs ayında 50 bin TL, 2018 Kasım ayında 90 bin TL ve 2019 yılı Mart ayında ise 50 bin TL olmak üzere 190 bin TL borç para verdiği, ‘Emanetler Hesabı’ üzerinden kişisel olarak yazdığı dilekçeyle de geri talep ederek tahsilini gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

“Yarın ihtiyaç duyulursa yine borç veririm, borç vermek suçsa, bu suçu gerektiğinde yine işlerim”

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, 2018-2019 yıllarında personel maaşlarının ödenmesi için belediyeye verdiği 190 bin lira borçla ilgili yaptığı açıklamada, bunu yaparken suç olup olmadığını düşünmediğini, düşündüğü tek şeyin asgari ücretle evine ekmek götüren personelin maaşını alabilmesi olduğunu belirtti. Belediye meclisinden izin almadan kredi çekmek gibi bir işlem yapmadığını kaydeden Şevkan, gerçekleşen işlem hakkında ise, “Bankada param vardı. Asgari ücretle çalışan emekçi kardeşlerimizin parasız kalmaması için bankada duracağına onların maaş ödemesinde kullanılsın diye verdim. Geriye de 1,5 yıl sonra aldım. Böyle bir şeyin suç olabileceğini hiç düşünmedim. Emekçilerimiz benim kardeşim. Yarın ihtiyaç duyulursa yine borç veririm. Personel için borç vermek suçsa, bu suçu gerektiğinde yine işlerim” dedi.