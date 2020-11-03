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Perinçek ailesi EÜ Hastanesinde bir araya geldi
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NECDET BUDAK, EÜ’DE TEDAVİSİNE DEVAM EDİLEN ELİF PERİNÇEK’İ ZİYARET EDEREK BABA OĞUZ PERİNÇEK, DEPREMDEN 23 SAAT SONRA KURTARILAN ANNE SEHER PERİNÇEK İLE KARDEŞLERİ ELZEM VE EZEL İLE BİR ARAYA GELDİ.
Genel 03.11.2020, 13:06
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Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Seher Perinçek’in kızı 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Perinçek ailesi, Elif’in tedavi gördüğü EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bir araya gelerek kavuşmanın heyecanını yaşadı.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ’de tedavisine devam edilen Elif Perinçek’i ziyaret ederek baba Oğuz Perinçek, depremden 23 saat sonra kurtarılan Anne Seher Perinçek ile kardeşleri Elzem ve Ezel ile bir araya geldi.
Ziyarette Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ve Ceyda Bölünmez Çankırı da aile ile birlikte olup desteklerini belirttiler.
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