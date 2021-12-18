Peribacaları gelinlik giydi

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Kapadokya’nın eşsiz güzellikteki peribacalarını adeta gelinlik giymiş gibi süsledi.

Nevşehir’de cuma akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, beraberindeki soğuk hava ile birlikte Kapadokya bölgesini de etkisi altına aldı. Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen turistler hem karın hem de manzaranın tadını çıkardı. Kar yağışı, Kapadokya bölgesini gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler için eşsiz bir doğa görüntüsü oluştu. Göreme kasabasında bulunan aşk vadisi ve peribacaları, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Turistler otobüslerinden iner inmez bu doğal güzellikleri fotoğraflar çekerek ölümsüzleştirdi.

Karlar altındaki peribacaları ve gökyüzündeki onlarca balon, bölgeyi gezen fotoğraf meraklısı yerli ve yabancı turistler için de mükemmel enstantaneler veriyor.

Bölgeye gelen turistler karın keyfini çıkardı

Soğuk havaya aldırmadan kar topu oynayan yerli turistler, üşüyünce soba başında ısındılar. Bölgede turistlerin en çok ziyaret ettikleri merkezlerden biri olan Aşk Vadisi’ndeki peribacaları, kar ile birlikte eşsiz bir güzelliğe bürünürken turistler soğuk havaya aldırış etmeden bölgeyi gezmeyi sürdürdü.

Beyaza bürünen bölgede balonlarla bol bol fotoğraf çeken yerli ve yabancı turistler, Kapadokya’nın eşsiz güzelliği karşısında hayranlıklarını dile getirdi.