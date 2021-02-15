Peri bacalarına yazılan yazılar temizleniyor

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişilerce yazılan yazıların temizlenme işlemi başladı.

Yeşilhisar ilçesine bağlı Araplı mevkiinde bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla yazılar yazıldı. Yeşilhisar Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yeşilhisar Belediyesi tarafından peribacaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun yaptığı açıklamada, "Yeşilhisar ilçemizde Araplı mevkiinde bulunan tabiat varlıklarının üzerine gördüğünüz gibi sprey boyalarla yazılar yazılarak zarar verilmiş durumda. Bu yazılar tabiat varlıklarımıza zarar verdiği gibi görsel olarak da çirkinlik oluşturmakta. Bugün burada Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğünden gelen uzmanlarımızla bu yazıların temizliği yapılacak. Tamamen restorasyon usullerine göre gerçekleştirilecek bu temizlik. Bu tabiat varlıkları ülkemizin önemli değerleri içerisinde. Sadece tabiat varlıklarımız değil kültür varlıklarımızı da korumamız gerekiyor. Bu tür sprey boyalar eserlere zarar veriyor. Bu konuda daha hassas olmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Elbetteki bizler koruyacağız, çeşitli önlemler alacağız ama hep birlikte bunları korumamız gerektiğini düşünüyorum. Lütfen vatandaşlar sprey boya, kazıma gibi müdahalelerde bulunmasınlar. Çünkü bunlar ciddi zararlar veriyor eserlere" diye konuştu.

Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram da gerekli güvenlik önlemlerini alarak tabiat varlıklarına zarar veren şahısların tespit edileceğini aktardı. Bayram, "Burada bulunan peribacalarına yaklaşık 1 ay önce sprey boyayla zarar verildiği haberini aldık. Kolluk kuvvetlerimizle, belediye ekiplerimizle müdahale ederek burayı koruma altına aldık. Sistemlerimizle buradan geçiş yapan araçları inceliyoruz. Denetimlerimizi artırdık. Gece, gündüz burayı izliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan da daha hassas davranmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mikro kumlama tekniğiyle yapılan temizlik çalışmalarının yaklaşık 20 gün süreceği öğrenildi.