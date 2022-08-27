Pepeçura’nın yeni rakibi ‘Pelise’ oldu

Rize’de yöresel yemeklerin ve yeni lezzetlerin boy gösterdiği GastroRize etkinliklerinin gözdesi ve çıkış ürünü pepeçuraya rakip olmaya aday ‘Pelise’ oldu.

Rize’de kokulu üzümle yapılan ve yöresel bir lezzet olarak ünü ülke geneline kadar yayılan pepeçuraya rakip çıktı. Rize’de düzenlenen GastroRize festivalinde boy gösteren birçok yöresel lezzet vatandaşların beğenisine sunuldu. Rize Sahil otoparkında kurulan stantları Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve protokol üyeleri gezerek yemeklerin tatlarına baktı.

Etli lahana sarmasından, mısır ekmeğine, hamsili pilavdan, hamsikuşiye kadar bir çok lezzet birbiriyle yarıştı. Rize’nin yemek ustalarının boy gösterdiği etkinlikte ilgiyi ise kokulu üzümden yapılan pepeçuraya rakip olmaya aday ‘Pelise’ üzerine topladı. Yaban mersini ile Rize’nin meşhur kokulu üzümünün bir araya gelerek oluşturduğu tat ise Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Turizm Otelcilik Lisesi öğrencilerinden çıktı.

Pelise hakkında bilgi veren Okulun Yiyecek İçecek öğretmeni Ecem Bayraktar, programa katılan şeflerin ürünü beğenmelerinden memnun olduklarını söyledi. Bayraklar “Rize’de izebella üzümü denilen kokulu bir üzümden daha pepeçura yapılıyordu. Pepeçurada Rize çok yağış aldığı için daha dayanıklı bir üzüm cinsi olan kokulu üzüm kullanılıyor. Aroması çok yüksektir. Önce onu ezip suyunu çıkartıyoruz. Onun suyunun içerisine mısır unu ekliyoruz. Şeker de katan var, katmayan da var. Biz bunu revize ettik ve yine bölgemizde çok fazla olan ve likapa olarak bilinen yaban mersinini ezip suyunu çıkardık. Elde ettiğimiz şırayı kokulu üzüm şırası ile birleştirip pelise diye bir tatlı yaptık. Pepeçuranın ilk hecesi olan pe ve likapanın ilk hecesi olan li ile birleştirdik ve ismine pelise dedik. Deneyenler çok beğendi, tadı bence daha lezzetli oldu. Burada şefler denediğinde bugün yedikleri en güzel şey olduğunu söylediler” dedi.

Bir başka ilgi odağı: 100 kilogramlık bal kabağı

Gastro Rize etkinliklerinde bir başka ilgi odağı ise alışılmışın aksine 100 kilograma kadar çıkan bal kabağı oldu. Bal kabağının yetiştiricisi Necla Aydoğan ise “Rize’de yetişen normal bir kabak. Şuan 100 kilogram. Normalde daha fazla oluyor ama biz erken kestik onu. Herkes şaşkınlık içerisinde bakıyor ve ‘Gerçek mi’ diye soruyor. Bununla özellikle kabak tatlısı başta olmak üzere yöresel yemeklerimiz var onları yapıyoruz. Lezzet olarak diğer kabaklardn farkı yok, sadece biraz büyük” ifadelerini kullandı.