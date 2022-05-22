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Pendik’te modifiye tutkunları ‘Japanfest 2022’de bir araya geldi

Pendik Belediyesi ve Japon Otomobilciler Derneği işbirliğiyle modifiye araçlar festivali ‘Japanfest 2022’ başladı. Türkiye’nin dört bir yanından modifiye tutkunlarının katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Genel 22.05.2022, 15:45
Pendik’te modifiye tutkunları ‘Japanfest 2022’de bir araya geldi

Pendik Belediyesi ve Japon Otomobilciler Derneği işbirliğiyle modifiye araçlar festivali ‘Japanfest 2022’ başladı. Türkiye’nin dört bir yanından modifiye tutkunlarının katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Pendik Belediyesi ve Japon Otomobilciler Derneği işbirliğince düzenlenen ‘Japanfest 2022’ başladı. Türkiye’nin dört bir yanından modifiye tutkunlarının buluştuğu etkinlikte, değeri milyon TL’yi aşan çok sayıda modifiye araçlar sergilendi. 700 araç ve binlerce katılımın sağlandığı Dj performansları eşliğinde gerçekleşen etkinliğe Doğukan Manço da kendi yaptığı 5 modifiye aracıyla katıldı. Etkinlikte dünya desibel şampiyonu araç ise nefes kesen performansını sergiledi. Modifiye araçların içerisinde yerleştirilen ses sistemleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, ’egzoz patlatma’ adı verilen şov ise ilgi çekti. Gün boyu düzenlenen etkinlikte, modifiye araç güzellik yarışması, dünya desibel şampiyonu aracın performansı ve düzenlenen konserlerle ziyaretçilerine renkli görüntüler oluşturacak. Gençler, Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin’e etkinliğe ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Öte yandan, vatandaşların yoğun katılım sağladığı festival alanı havadan görüntülendi.

Festivale katılan vatandaşlardan Ali Eroğlu, “Bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Böyle küçük bir Pendik ilçesinde böyle büyük bir etkinlik çok güzel. Çok güzel arabalar var. Ortam çok güzel. Böyle etkinliklerin devamını çok istiyoruz. Modifiye tutkunlarının hepsi bir arada daha doğrusu modifiye tutkunları demeyeyim de tüm araba sevdalılarının hepsi bir arada. Pendik Belediyesine teşekkür ederiz” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Doğukan Manço ise, “Bu Japon otomobil derneğinin festivali bana kalırsa en özel festivallerden bir tanesi oldu. Türkiye’nin en büyük festivalleri arasına girdiğini düşünüyorum. Geçen sene zaten katılmıştım. Gerek görsel olarak gerek katılım kalitesi olarak bu sene gördüğüm kadarıyla ikiye üçe katlamış. Ben de bir bu işin artık bir parçası oldum. Japon otomobiller dendiği bir zaman arkadaşların söylediğine göre akla gelen isimlerden bir tanesi oldum ve bu benim için büyük bir keyif. Kendi yaptığım araçlarımı getirdim, sergiliyorum. 5 tane araç yaptım şu ana kadar. Beşi de burada. Benim modifiye tutkunluğum 26 seneyi geride bıraktı. 26 senedir sanayiye girip çıkıyorum, kendi iş yerimi de yapıyorum artık” dedi.

Japon Otomobilciler Dernek Başkanı Sercan Durmaz ise, "Şu an burada net olarak 700 kayıtlı aracımız var. Gelen gidenle beraber yaklaşık bin aracı yakalamış olabiliriz. Katılımcı olarak 10 bine yakın kitlemiz Pendik halkımız olarak mevcut. Katkılarından dolayı Pendik Belediyesine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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