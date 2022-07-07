Pendik’te Arefe Günü’nde mezarlıklara kolay ve ücretsiz ring servisi

Pendik Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelindeki mezarlıklara Arefe Günü’nde ücretsiz ring servisi düzenliyor.

Pendik Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelindeki mezarlıklara ring servisi düzenliyor. Mezarlıkları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Arefe Günü’nde Marmaray İETT durakları önünden kalkacak ringlerle mezarlıklara gidebilecek. Ücretsiz olan bu hizmetle vatandaşlara Dolayoba, Yayalar, Yeni Şehli, Eski Şeyhli, Kurtköy ve Osmangazi Mezarlıklarına kolay ve ücretsiz ulaşım sağlanacak.