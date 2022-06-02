banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Genel 02.06.2022, 15:09
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

ANAKARA (İHA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyinin güvenli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Yorumlar (0)
28°
açık