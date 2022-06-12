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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Genel 12.06.2022, 02:15
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Gökhan DEMİR, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerini kullandı.

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