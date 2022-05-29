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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Genel 29.05.2022, 15:35
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
’’Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.’’