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Pençe-Kilit harekatında şehit düşen Serhat Bal’ın cenazesi Kocaeli’ye geldi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal’ın (29) cenazesi Kocaeli’ne getirildi. Oğlunun tabutuna ilerleyen baba Ahmet Bal, "Oğlum dimdik geliyorum sana" dedi.

Genel 05.07.2022, 13:41
Pençe-Kilit harekatında şehit düşen Serhat Bal’ın cenazesi Kocaeli’ye geldi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal’ın (29) cenazesi Kocaeli’ne getirildi. Oğlunun tabutuna ilerleyen baba Ahmet Bal, "Oğlum dimdik geliyorum sana" dedi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit düştü. Şehidin Düzce’de oturan ailesine acı haberi, Düzce Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş ulaştırdı. Şehidin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyündeki baba evine ise Türk bayrakları asıldı.

Serhat Bal’ın cenazesi Düzce’de baba ocağına ulaştırılmak üzere Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına getirildi. Karşılama törenine Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, şehidin annesi Hamide Bal, babası Ahmet Bal, kardeşleri, ailesi ve protokol üyeleri katıldı.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçak ile getirilen cenaze, memleketi Düzce’ye götürülmek üzere cenaze aracına bindirildi. Bu sırada baba Ahmet Bal, "Oğlum sana dimdik. geliyorum. Yavrum baban burada, söyleyeceklerini söyle" diyerek tabuta sarıldı. Aile ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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