Son Dakika
Binali Yıldırım: “Anadolu’nun Doğu’ya açılan kapısı Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun”
Pençe Kartal-2 Harekatında PKK’nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nda terör örgütü PKK’nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3’e yükseldiğini açıkladı.
Genel 12.02.2021, 21:07
2
Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nda terör örgütü PKK’nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3’e yükseldiğini açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK’nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi” denildi.