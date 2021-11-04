Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.