Pekin Büyükelçisi Önen: "Türkiye’ye 254 ton yardım ulaştırdık"

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, "Şimdiye kadar Çin’den Türkiye’ye 254 ton yardım ulaştırdık. Bunun içerisinde 5 bin 177 adet çadır da yer alıyor. 1-2 gün içerisinde gönderilmesini planladığımız 3 bin 922 çadır bulunuyor ve bir hafta içinde yaklaşık 20 bin çadırı daha yükleyip göndereceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın farklı noktalarından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Çin’den de Türkiye’ye gönderilen yardımlar başkent Pekin’de bulunan depoda toplanıyor. Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye’deki depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan yardımların bulunduğu depoyu ziyaret etti. Önen yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Çin’deki diplomatik misyonlarının, deprem mağdurlarına yardım etmek için aralıksız şekilde çalıştığını vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, merhumların yakınlarına ve tüm Türk halkına başsağlığı dilediğini belirten Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, "Bu elim hadise meydana geldiği zaman Pekin’de hemen bir kriz masası oluşturduk ve çok sayıda kurtarma ekibini ülkemize yolladık. Çin hükümetine de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Pekin Büyükelçiliği’nde kurulan kriz masasının, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong Başkonsolosluklarıyla birlikte çalışarak, gönüllü vatandaşların da katılımıyla yardım faaliyetleri yürüten ekipler oluşturduğuna dikkat çeken Büyükelçi Önen, "Verilen ilanlarla çok sayıda Türk vatandaşı ile Çin vatandaşlarının ve Çinli şirketlerin yardımlarını topluyoruz. Şimdiye kadar Çin’den Türkiye’ye 254 ton yardım ulaştırdık. Bunun içerisinde 5 bin 177 adet çadır da yer alıyor. 1-2 gün içerisinde gönderilmesini planladığımız 3 bin 922 çadır bulunuyor ve bir hafta içinde yaklaşık 20 bin çadırı daha yükleyip göndereceğiz" diye konuştu.

Yardımların artarak devam ettiğinin altını çizen Önen, Türkiye’nin Çin’deki diplomatik temsilciliklerinin de 7 gün 24 saat çalışarak yardımların Türkiye’ye ulaştırılmasını organize ettiğini dile getirerek, Türk vatandaşlarının çadır, battaniye, konteyner, prefabrik yapılar, taşınabilir tuvalet ve banyo gibi acilen ihtiyaç duyulan malzemeler bağışladığını kaydetti.

Büyükelçi Önen, Azerbaycan’ın Pekin Büyükelçiliği’nin de 4,5-5 ton ağırlığında yardım malzemesini depremzedelere iletilmek üzere Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’ne teslim ettiği, söz konusu yardımların bugün Türkiye’ye gönderileceği bilgisini verdi.