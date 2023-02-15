Pek çok ülkeden gelen 11 tır çadır İstanbul’dan askeri kargo uçaklarıyla yola çıktı

İstanbul (İHA) İstanbul’dan deprem bölgeleri için pek çok ülkeden gelen 11 tır çadır askeri kargo uçaklarıyla yola çıktı. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların Adana’ya iniş yapacağı öğrenildi.

10 ilde etkili olan merkez üssü Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden etkilenen depremzedeler yaşadıkları şehirlerde kurulan çadırlara yerleştiriliyorlar. İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan deprem bölgeleri için pek çok ülkeden gelen 11 tır çadır askeri kargo uçaklarıyla yola çıktı. Çadırlar, Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada gibi ülkelerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu’nda (UNHCR) topladı. Kara yolundan 11 tır ile gönderilen çadırlar, AFAD koordinasyonunda belirlenen ihtiyaca göre depremzedelere ulaştırılacak. Çadırları taşıyan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 2 kargo uçağının Adana’ya iniş yapacağı öğrenildi.

(Hİ- DZ-