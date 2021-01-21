Pegasus’un yeni hattı Antalya-Kişinev

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, Antalya’dan direkt uçuşlarının sayısını arttırmaya devam ediyor. Pegasus, Antalya’dan Moldova’nın başkenti Kişinev’e direkt seferlerini başlatıyor.

Antalya’dan Kişinev’e düzenlenecek seferlerin ilki 23 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek. Pegasus’un Antalya-Kişinev uçuşları, Antalya Havalimanı’ndan Kişinev Uluslararası Havalimanı’na Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 22.30’da; Kişinev Uluslararası Havalimanı’ndan Antalya Havalimanı’na ise Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 03.15’te düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 94,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus Hava Yolları yeni hattı Kişinev’e Antalya üzerinden bağlantılı olarak yurt içinde Adana, Ankara, İstanbul Sabiha Gökçen, Kayseri ve Trabzon hatlarından; yurt dışında ise Amsterdam, Berlin, Beyrut, Stokholm, Düsseldorf, Kıbrıs-Ercan, Cenevre, Londra-Stansted, Stuttgart ve Tel Aviv hatlarından ulaşım imkanı sunuyor.