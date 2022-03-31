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Pegasus Hava Yollarında görev değişimi

Pegasus Hava Yolları CEO’su Mehmet T. Nane, bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçildi. 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla CEO’luk görevini devralacak Güliz Öztürk ise, Türk sivil havacılık tarihinde havayolu taşımacılığı alanındaki ilk kadın CEO olacak.

Genel 31.03.2022, 19:28
Pegasus Hava Yollarında görev değişimi

Pegasus Hava Yolları CEO’su Mehmet T. Nane, bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçildi. 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla CEO’luk görevini devralacak Güliz Öztürk ise, Türk sivil havacılık tarihinde havayolu taşımacılığı alanındaki ilk kadın CEO olacak.

2016 yılından bu yana Pegasus Hava Yolları CEO’su olarak görev yapan Mehmet T. Nane, bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyesi oldu ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçildi. Mehmet T. Nane’den CEO’luk görevini devralacak isim ise 2010 yılından bu yana şirketin Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Güliz Öztürk oldu. Mehmet T. Nane ve Güliz Öztürk, yeni görevlerine resmi olarak 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla başlayacak.

Türk sivil havacılık tarihinde, havayolu taşımacılığı alanındaki ilk kadın CEO

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mehmet T. Nane, “2016 yılında teslim aldığım CEO’luk görevini, Pegasus’un gelişimine ve ilerlemesine uzun yıllardır önemli katkılarda bulunan Güliz Öztürk’e mutlulukla devrediyorum. Kendisinin Pegasus bayrağını göklerde parıldayarak dalgalandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu değişim, Güliz Öztürk’ün Türk sivil havacılık tarihindeki ilk kadın havayolu CEO’su olması sebebiyle de çok değerli ve önemli. Havacılık sektörü pandemiden bu yana hem yerel hem de global açıdan çok zorlu bir dönem geçirdi. Sürdürmekte olduğum TÖSHİD Başkanlığı ve Haziran ayında devralacağım IATA Başkanlığı görevlerim çerçevesinde sivil havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimi için mücadele ederken, Pegasus Hava Yollarındaki yeni görevimde de Türk sivil havacılığının dünyada parlayan yıldız konumunu pekiştirmek ve şirketimizin sağlam adımlarla yükselişine destek olmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.

“Bu değişim, aynı zamanda şirketimizin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemin de bir göstergesi”

Türk sivil havacılık tarihinde, havayolu taşımacılığı alanındaki ilk kadın CEO seçilen Güliz Öztürk ise “Bayrağı Mehmet T. Nane’den gururla devralıyorum. Pegasus Hava Yolları olarak, kendisinin liderliğinde 2016’dan bu yana birçok ilk ve öncü projeye imza attık ve ülkemizi uluslararası arenada pek çok kez gururlandırdık. Şirketimizi daha da ileriye taşımak ve başarılarını taçlandırmak için, tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte bütün gücümüzle çalışacağız. İki önemli alana yatırım, başarımızın mimarı olmaya devam edecek: Teknoloji ve insan. Türkiye’nin dijital hava yolu olarak, misafir deneyimini odak alan yaklaşımımızla seyahat deneyimlerini kolaylaştıracak dijital teknolojiler ve benzersiz yenilikler sunmayı sürdüreceğiz. İş modelimizin temel prensiplerinden ödün vermeden, operasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürülebilir çevre anlayışıyla yönetmeye devam edeceğiz. En çok odaklanacağımız konulardan biri de toplumsal cinsiyet eşitliği olacak. Kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımına ve kadınların potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine katkı sağlamak için kurumsal ve bireysel olarak her türlü çabayı göstereceğiz. Biz şirket olarak yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği için elimizi taşın altına koyduk, mücadelenin tam ortasında yer aldık. Bu değişim, aynı zamanda şirketimizin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemin de bir göstergesi” şeklinde konuştu.

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