Peçeli baykuş emin ellerde

Son bir yılda Hayvan Sağlığı Merkezinde yaklaşık 6 bin sokak hayvanının bakım ve tedavisini gerçekleştiren Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün son misafiri, yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan peçeli baykuş oldu.

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bir vatandaşın yaralı halde bulduğu baykuşun ilk müdahalesini Hayvan Sağlığı Merkezinde gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 bin sokak hayvanına kucak açan, 3 bine yakın sevimli dostun kuduz aşısını, 4 binin üzerinde hayvanın da paraziter tedavisini yapan Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi, kapılarını bu kez yaralı baykuşa açtı. Duyarlı bir vatandaş tarafından otobanda seyir halindeyken fark edilerek Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirilen baykuşa ilk müdahaleyi Konak Belediyesi veteriner hekimleri yaptı. Bitkin olduğu gözlemlenen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan peçeli baykuş olduğu belirlenen baykuşun kanadında da kırık tespit edildi. İlk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verilerek yaralı baykuşun durumu hakkında bilgi verildi. İki günlük tedavi ve bakımı sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen sevimli baykuş, tedavi sürecinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Yangından kurtarılan yavru kedi ömürlük yuvasını bekliyor

Geçtiğimiz günlerde yangından kurtarılan yavru kedi de Konak Belediyesinin deneyimli veteriner hekimlerinin ellerinde can bulmuştu. Kemeraltı Havra Sokağındaki bir dükkanda çıkan yangından kurtarılan kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğünün mobil ekiplerince Hayvan Sağlığı Merkezine getirilerek tedavisi yapıldı. Henüz gözleri bile açılmamış olan yavru kedi ilk müdahalenin ardından kuvöze alındı. Kısa aralıklarla beslenmesi gereken ve düzenli bakım ihtiyacı olan kediye, Konak Belediyesi veteriner hekimlerinden Sinem Kıraytun gönüllü olarak geçici yuva oldu. Sağlık durumu ve gelişimi normale dönen, yangında aldığı yaralar ise hızla iyileşmeye başlayan kedi ömürlük yuvasına kavuşana dek Konak Belediyesinin misafiri olacak.