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PEAK, Batı Karadeniz’e hareket etti

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri(PEAK) Batı Karadeniz’de etkili olan sel taşkınları sebebiyle afetin yaşandığı bölgeye hareket etti.

Genel 27.06.2022, 16:19
PEAK, Batı Karadeniz’e hareket etti

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri(PEAK) Batı Karadeniz’de etkili olan sel taşkınları sebebiyle afetin yaşandığı bölgeye hareket etti.

Pendik AKOM’dan öğle saatlerinde hareket eden PEAK ekipleri, sel taşkınlarının yaşandığı Batı Karadeniz bölgesine doğru yola çıktı. Tam donanımlı teçhizatlarla dolu araçlar ve iş makineleriyle yola çıkan ekipler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesiyle görev yapacak. Ekipler, şiddetli yağış sonrası olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacak. Ayrıca su ve gıda gibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacak.

Daha önce de Kastamonu’da görev yapmışlardı

PEAK geçtiğimiz yıl da Kastamonu’da yaşanan sel felaketinde sel mağdurlarına destek olmuş, AFAD koordinesiyle arama kurtarma ve lojistik faaliyetleri gerçekleştirmişti. Bölgedeki vatandaşları selden kurtarırken aynı zamanda erzak yardımında bulunmuştu.

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