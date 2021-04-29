Pazaryeri’nde çiftçiler izin belgesi almak için kalabalık oluşturdu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kısıtlama öncesi izin belgesi almak isteyen çiftçiler Ziraat Odası önünde kalabalık oluşturdu.

29 Nisanda başlayacak olan tam kapanma öncesi Pazaryeri ilçesindeki çiftçiler, tarlalarına gidebilmek için ‘Çiftçi kayıt belgesi’ almak için Ziraat Odasının yolunu tuttu. Pazaryeri Ziraat Odası önünde kalabalık oluşturan çiftçiler, kapanmaya kısa bir zaman kala sosyal mesafe kurallarına uyarak kayıt belgelerini alabilmek için Ziraat Odası önünde bekleyişlerine devam ediyorlar.