Pazarlar sabah boş, akşam tıklım tıklım dolu

Semt pazarlarında sabah erken saatlerinde tezgâhların açılmasına rağmen genellikle vatandaşların öğleden sonra alışverişi tercih etmesi yoğunluğu arttırırken Korona virüsün yayılmasını da kolaylaştırıyor.

Tüm dünyada Korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek için onlarca önlem alınıyor. Türkiye’de ise bu doğrultusunda akşam saatleri ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Virüsün yayılmaması için yetkililer sürekli yaptığı açıklamada kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Ancak gündelik hayatında en kalabalık yerlerden biri olan semt pazarlarındalar duyarlı vatandaşları korkutuyor. Eskişehir’deki semt pazarlarının sabah erken saatlerinde kurulmasına rağmen vatandaşların çoğunlukla öğleden sonra alış verişi tercih etmesi kalabalıkları arttırıyor ve sonuçta virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor. Diğer yandan pazarcılar da tezgâhlarını sabah erken vakitte açmalarına rağmen saatlerce boş duruyor, ancak öğleden sonra gelen müşteri yoğunluğuna zor yetişiyor. Hem pazarcının işini kolaylaştırmak hem de virüs yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında vatandaşların semt pazarlarını ’akşam pazarı’ olarak algılama düşüncesini değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Eskişehir Şirintepe mahallesinde tezgâhını kuran ve ismini belirtmek istemeyen bir pazarcı bu konuda görüşlerini aktardı. Pazarcı, ’’Vatandaşlar arasında ’semt pazarlarına akşam gidilir’ diye bir algı var. Hâlbuki bir sabah 8’den sonra arkadaşlarımız tezgâhlarını açıyorlar. Ama insanlar öğleden önce pazara pek uğramıyorlar. Öğleden sonra ise herkes bir anda akın ediyor. Dolaysıyla bu durum hem bu pandemi sebebi ile sağlığımız için tehlikeli, hem de bizim pazarcıların işini de zorlaştırıyor. Ama eğer mahalle sakinleri sabahtan yavaş yavaş gelirse pazarda o kadar kalabalık oluşmaz. Bunun için ilgili kurumlar belki bir çağrı bulabilir. Örneğin, ’şu saatlerde şu sokaklarda yaşayanlar pazara gelmeli. O saatten sonra başka sokaklardan vatandaşlar gelmeli’ şeklinde bir uygulama başlatabilir. Pandemi sürecinde bu şekilde bir uygulama getirilirse bence pazarda o kadar kalabalık oluşmaz ve Korona virüsün yayılmasında pazarın olumsuz rolü azalır. Ayrıca vatandaşlarımızın da bu konuda düşünceli olması gerekiyor. Şimdi biz sabahtan öğlene kadar 100 kilo ürün satıyoruz. Ama öğleden sonra 500 kilo ürün satıyoruz. Yani insanların yoğunluğu yüzde 500 artıyor. Dolaysıyla bizim de işimiz zor oluyor. Vatandaşlara ürün seçmek için vakit de veremiyoruz. Çünkü arkalarında bekleyen var. O yüzden benim tavsiyem insanlar yavaş yavaş sabahtan pazara gelsin. Öğleden sonraki akımını azaltsın. Hem de sabah gelenler en taze ürünlerini satın alabilirler. Bu da bir avantajdır. Bir pazarcı olarak benim tavsiyem; vatandaşlar artık öğleden akşama kadar değil, sabahtan akşama kadar pazara gelsin ama az az gelsin’’ diye anlattı.