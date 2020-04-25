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Pazarda polis ile maske polemiği: "Bak ben de jandarmayım"

Kırıkkale’deki bir halk pazarında korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında zabıta ile birlikte ortak denetim yapan polis ekipleri, jandarma olduğunu iddia eden bir vatandaşla maske polemiği yaşadı.

Pazarda polis ile maske polemiği: "Bak ben de jandarmayım"

Kırıkkale’deki bir halk pazarında korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında zabıta ile birlikte ortak denetim yapan polis ekipleri, jandarma olduğunu iddia eden bir vatandaşla maske polemiği yaşadı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:12
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Pazarda polis ile maske polemiği: "Bak ben de jandarmayım"

Kırıkkale’deki bir halk pazarında korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında zabıta ile birlikte ortak denetim yapan polis ekipleri, jandarma olduğunu iddia eden bir vatandaşla maske polemiği yaşadı.

Çin’de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri, halk pazarında denetimlerini sürdürüyor. Fabrikalar Mahallesindeki kapalı halk pazarının giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince kontrol altında tutuluyor. Pazara maskeli girişleri sağlanan vatandaşların ateşleri de ölçülürken zaman zaman vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması için de hoparlörlerden anonslar yapılıyor. Yapılan ikazlara uyan pazar esnafı ise sosyal mesafe kurallarına uyarak satış yapıyor. Pazarda zabıtalar ile ortak denetim yapan polis ekiplerine, jandarma olduğunu iddia eden bir vatandaş arasında maske polemiği yaşandı. Pazarcı tezgahında oturan bir vatandaş, "3 kere tamam dedim, 4’üncüyü söylüyorsun bak ben de jandarmayım" diyerek polise tepki gösterdi.

"Kırıkkale’nin pazar fiyatlarından memnunuz"

Kırıkkaleliler, Ramazan ayı dolayısıyla alışverişlerini yapmak için halk pazarlarına akın etti. Ramazan alışverişi yapan Şevket Evci, "Ramazan ayında çok fazla yeyip içemesek bile ihtiyaçlarımız olan meyve ve sebzeyi alıyoruz. Ama onlar da fazla tutmuyor. Ramazan da çok bir şey yeyip içemiyoruz aslında ama dengeli beslenme açısından da güzel oluyor. Pazar fiyatları güzel hatta çevre illere göre gayet güzel. Kırıkkale’nin pazar fiyatlarından memnunuz" dedi.

Market fiyatlarına göre pazar fiyatlarının daha uygun olduğunu belirten pazar esnafı Cesur İzgin, mallarının çok taze olduğunu ve vatandaşların güvenerek alışveriş yapabileceklerini söyledi.

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