Pazarcık’ta depremde yarılan yol böyle görüntülendi

Kahramanmaraş’ta depremin merkez üssü olan Pazarcık’ta ikiye bölünen yolda derin çatlaklar oluştu. Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nun üzerinden geçen bağlantı yoluna giren sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren yol dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ilki Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetinde gerçekleşti. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremde binalar yıkılırken yollar da zarar gördü. Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nun üzerinden geçen yol ortadan ikiye bölündü. Yol ve çevresinde bulunan arazide oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yanlışlıkla yola giren sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Trafiğe tamamen kapanan yol dron ile havadan görüntülendi.

Yarılan yola giren sürücü İbrahim Aslan, “Gaziantep’ten geliyorum. Ustamım babası öldü mevlütten geliyorduk. Geldiğimiz yolda yanlış girdik. Yollar çok fena. Rabbim kimseyi bu duruma düşürmesin. Hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim” dedi.