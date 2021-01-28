Pazar alanından toplanan atıl yeşillik ve meyveler yaban hayvanları için doğaya bırakıldı

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı pazar alanında toplanan yeşillik, karnabahar yaprakları ve meyveler yaban hayvanları için doğaya bırakıldı.

Bilecik Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında ayrıca birçok noktaya yem bırakıldı. Böylece çöpe atılan ürünleri hem geri dönüşüme kazandırılmış, hem de yaban hayvanların aç kalmamalarını sağlamış olundu.

"Yaban hayatını korumak için bu tür çalışmalarımız devam edecek’’

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, belediye olarak yaban hayatını korumak amacıyla bu tür güzel çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi:

‘’Belediye Başkanlığımız ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde güzel bir çalışma gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz kış mevsiminin zorlu koşullarında yaşam mücadelesi veren yaban hayvanları için belediyemiz pazar alanında Temizlik İşleri Müdürlüğümüz çalışanları tarafından toplanan atık yeşillik ve meyveleri doğanın çeşitli noktalarına bıraktık. Ayrıca Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da bu noktalara yem bırakıldı. Bilecik Belediyesi olarak sokak ve yaban hayvanlarının hayatlarını sürdürebilmeleri için bu çalışmalarımızı belli aralıklarla sürdüreceğiz."

"Çöpe atılan ürünleri geri dönüşüme kazandırmış olduk hem de yaban hayvanların aç kalmamalarını sağlamış olduk"

Temizlik İşleri Müdürü Kenan Bozan ise, kapalı pazar alanında topladıkları atık yeşillik ve meyveleri kenttin yüksek kesimlerindeki birçok alana bıraktıklarını anlatarak, "Kış mevsiminde yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının hayata tutunmalarını sağladık. Böylece hem çöpe atılan ürünleri geri dönüşüme kazandırmış olduk hem de yaban hayvanların aç kalmamalarını sağlamış olduk. Bundan dolayı çok mutluyuz. Katkıları dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.