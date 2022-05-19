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PayaStem, Robotex International 2022 Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Robotex International 2022 Turnuvası’nın Türkiye ayağında yarışan ve katıldığı kategorilerde başarı elde eden PayaStem, Estonya’nın Tallinn şehrinde yapılacak olan turnuvada Türkiye’yi temsil edecek.

Genel 19.05.2022, 19:00
PayaStem, Robotex International 2022 Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Robotex International 2022 Turnuvası’nın Türkiye ayağında yarışan ve katıldığı kategorilerde başarı elde eden PayaStem, Estonya’nın Tallinn şehrinde yapılacak olan turnuvada Türkiye’yi temsil edecek.

Dünyanın en büyük robot organizasyonu olan Robotex International 2022 turnuvasının Türkiye ayağı 7-8 Mayıs tarihilerinde Antalya Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Turnuvaya 92 danışman, 46’sı yurtdışından olmak üzere 187 takım ve 700 ün üzerinde öğrenci katıldı.

Robotex International 2022 Turnuvasının Türkiye ayağında yarışan ve lise seviyesi Lego çizgi izleyen kategorisinde birincilik, lise seviyesi lego çizgi izleyen kategorisinde ikincilik, ilkokul seviyesi mblock çizgi izleyen kategorisinde birincilik ve ilkokul seviyesi lego sumo kategorisinde Juri özel ödülü alan PayaSteam Estonya’nın Tallinn şehrinde yapılacak olan turnuvada Türkiye’yi temsil edecek.

Payas Belediyesi, öğrencileri, Payas STEM Yapay Zeka Merkezi’nde ağırladı. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, "Türkiye’nin ilk ve tek öğrenci odaklı ücretsiz STEM eğitimi veren PayaStem merkezini 2016 yılında kurduk. PayaStem projemizle eğitimi yeniden inşa etmek ve şekillendirmek istiyoruz. Ülkemizde ki eğitim kalitesinin arttırılması için bizde sosyal belediyecilik anlayışı ile üzerimize düşeni yapmak noktasında gayretle çalışıyoruz. Bir şeyi değiştirmek istiyorsak buna önce kendi şehrimizden başlamamız gerektiğinin bilinciyle yeni bir modeli uygulamak için kollarımızı sıvadık. Büyük emellerle çıktığımız bu yolda birçok problemle karşılaştık. Bütün problemleri sabır ve sebatla aşmayı başardık. Peki bu kadar STEM’ den bahsettik ama nedir bu STEM. STEM; Science, Technology, Engineering and Mathematics kelimelerinin baş harflerinden oluşturulan bir kısaltmadır. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle bütünleşmiş şekilde öğretilmesini içeren, okul öncesinden yüksek öğretime kadar olan tüm süreci kapsayan transdisipliner bir eğitim yaklaşımıdır. 21. Yüzyılın eğitimde, teknolojide ilerleyen ve bu ilerlemenin başında gelen ülkeleri; Güney Kore, Çin, ABD vb. incelediğimizde hepsinde gördüğümüz ortak değişim STEM yada STEM’e benzer eğitim modellerini ülkelerinde uygulamış olmalarıdır. Bizler PayaStem merkezi az zamanda çok büyük işler başardı” dedi.

Altan konuşmasının devamında, “PayaStem 2016 yılında açılmış olmasına rağmen az zamanda çok işler başardı. Yeni belediyecilik anlayışı ile eğitim alanında yaptığımız çalışmalar son hızıyla devam etmektedir. Öğretmen bir belediye başkanı olarak her yeni gelişmenin eğitimden geçtiğinin farkındayız. Bu farkındalıkla Payas Belediyesi olarak yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla ülkemizin geleceğine yön vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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