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282.605 futbolcu 10 aydır sahalardan uzak

Payas Emmiyet Müdürü Mustafa Bağ koronaya yenik düştü

Hatay’ın Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ tedavi gördüğü hastanede korona virüs hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Genel 07.12.2020, 10:50
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Payas Emmiyet Müdürü Mustafa Bağ koronaya yenik düştü
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Hatay’ın Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ tedavi gördüğü hastanede korona virüs hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bir süre önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan ve İskenderun ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mustafa Bağ’ın cenazesinin memleketi Mersin’in Gülnar ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.
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