Son Dakika
Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.
Patlamada hayatını kaybeden Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı
Taksim’de yaşanan patlamada hayatını kaybeden Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçarın babasının da oyuncu olduğu öğrenildi.
Genel 14.11.2022, 09:39 14.11.2022, 11:29
Taksim İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar’ın babası Nurettin Uçar’ın oyuncu olduğu öğrenildi.