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Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.
Patlamada hayatını kaybeden anne kızın cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan alındı
Taksim’de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar cenazesi Adli Tıp Kurumu’n alındı. Anne kızın cenazeleri son yolcuğuna uğurlanmak üzere Şirinevler Ulu Cami’ye götürüldü.
Genel 14.11.2022, 14:47
Taksim’de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar cenazesi Adli Tıp Kurumu’n alındı. Anne kızın cenazeleri son yolcuğuna uğurlanmak üzere Şirinevler Ulu Cami’ye götürüldü.
Taksim’de dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar’ın Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti. Burada otopsi işlemleri biten anne kızın cenazesi yakınları tarafından alındı. Türk bayraklarına sarılı cenazeler son yolcuğuna uğurlanmak üzere Şirinevler Ulu Cami’ye götürüldü.