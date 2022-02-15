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Pastırma ve sucuk tartışmasına Kayserili esnaf da dahil oldu

Son günlerde Kayseri ile Afyonkarahisar arasında yaşanan ’pastırma ve sucuk kimin’ tartışmasına Kastamonulu üreticilerin de dahil olmasına Kayserili esnaf ve vatandaşlar tepki gösterdi. Esnaf Yasin Güzel, “Pastırma Kayseri’nin, ülkemizin her yerindeki insanlar bunu çok iyi bilir” dedi.

Genel 15.02.2022, 15:18
Pastırma ve sucuk tartışmasına Kayserili esnaf da dahil oldu

Son günlerde Kayseri ile Afyonkarahisar arasında yaşanan ’pastırma ve sucuk kimin’ tartışmasına Kastamonulu üreticilerin de dahil olmasına Kayserili esnaf ve vatandaşlar tepki gösterdi. Esnaf Yasin Güzel, “Pastırma Kayseri’nin, ülkemizin her yerindeki insanlar bunu çok iyi bilir” dedi.

Kayseri ile Afyonkarahisar arasındaki pastırma ve sucuk tartışmasına tepki gösteren esnaf Yasin Güzel, "3 yaşındaki çocuğa pastırma ve sucuk hangi ilin diye sorulduğu zaman Kayseri cevabı alınır" dedi. Güzel, “Biz de esnaf olarak haberleri okuduk. Komik bir duruma düşmüşler. Çünkü 3 yaşındaki çocuğu sokaktan çevirsek ve sorsak, pastırma ve sucuk hangi ilimize aittir diye tabi ki de Kayseri cevabı alırız. Bu bir bir daha ikidir. Ülkemizin her yerindeki insanlarımızda bunu çok iyi bilir. Afyon sucuğu ile Kayseri sucuğu arasında tercih yapılması çok yanlış. Çünkü herkesin damak tadı çok farklı, Afyon’daki sucukların yağ ve baharat oranı bizim sucuklarımıza göre daha az. Ancak sucuk dediğiniz zaman, biraz yağlı ve biraz baharatlı olması daha makbuldür. O nedenle Afyon sucuğu ile bizim sucuğumuz arasında dağlar kadar fark var. Kayseri şu anda sucuk ve pastırma üretiminde birinci sıradadır. Zaten pastırma hiçbir ilde yapılmıyor. Erciyes ayazı dediğimiz, pastırma ayazı dediğimiz bir olay var. O yüzden bu tartışmaların son bulması lazım. İnsanlar İstanbul’dan, Ankara’dan, Adana’dan ve çeşitli illerden buraya Erciyes’te kayak yapmaya geliyorlar. Onlarla muhabbet ettiğimizde de duyuyoruz. Onlar da diyorlar, başka illerden aldığımız sucukla Kayseri’den aldığımız sucuk çok farklı diyorlar” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Mehmet Demirdoğan da pastırma ve sucukta Türkiye’ye değil dünyaya sorulduğu zaman dahi ’Kayseri’ cevabının alınacağını söyleyerek, “Gündemi ben de takip ediyorum ama bir Kayserili olarak söyleyebilirim ki 5 yaşındaki çocuğa da sorsanız, 90 yaşında birine de sorsanız sucuk ve pastırma dendiğinde Türkiye’de değil dünyada Kayseri’nin olduğunu söylerler ve kanıtlanmıştır. Rekabet güzel bir şey tabi onlara da saygı duyuyoruz ama pastırma ve sucuğun Kayseri’nin olduğunu onlar da artık benimsesin lütfen” dedi.

Mehmet Naldöven ise, “Bu konuda çok uzun bir şey söylemeye gerek yok. Kayseri’de pastırmanın ve sucuğun meşhur olduğunu Türkiye değil dünya biliyor. Kastamonulu ve Afyonlu arkadaşlarıma sesleniyorum buradan Afyonlu arkadaşlar kaymağına, Kastamonulu arkadaşlar da sarımsağına sahip çıksınlar. Pastırma ve sucuk Kayseri’mizde meşhurdur bunu herkes bilir” diye konuştu.

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