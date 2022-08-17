Paşa lezzeti “Abdigör köftesi” taş üstünde dövüldükten sonra sofraları süslüyor

Ağrı mutfağına ait olan ve ortaya çıkış hikayesinin yanında lezzetiyle de dillerden düşmeyen Abdigör köftesi, asırlardır yapılmaya devam ediyor.

Adını İshak Paşa’nın babası Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa’dan alan ve Ağrı mutfağının başında gelen Abdigör köftesi, ortaya çıkış hikayesi ve yapım aşamasındaki zahmetinin ardından lezzetiyle asırlardır yapılmaya devam ediyor. Yaklaşık 400 yıl önce midesindeki rahatsızlık nedeniyle et yemekleri yiyemeyen Doğubayazıt Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa için aşçılarının eti yöreye ait taş üzerinde tahta tokmakla sinir ve yağları ayrılacak şekilde dövmesinin ardından Abdigör köftesi ortaya çıktı. Yapılışı günümüze kadar devam eden yemek, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Doğubayazıt ilçesinde küçük dükkanında yaptığı yöresel lezzetlerle tanınan Ergül Sümeli, yemeğin ortaya çıkış hikayesini anlattı. Sümeli, “Doğubayazıt’ta ilk kadın işletmeci ben oldum. Daha sonra oğlumun düğününde 3 bin adet Abdigör köftesi yaptım. Bunu yaptıktan sonra daha çok talep oldu. El lezzetim olduğu için ben yemekleri evde yapıyordum. Aşçılığı okuyan oğlum bir yer açmamı istedi. İş yeri açacağımı duyan insanlar eşime bir bayanın iş yeri açamayacağını söylediler. Eşim de ’Yapamazsın’ dedi ama ben yaptım ve başardım. Tek başıma açtığım bu iş yerinde şu an 13 kişi çalışıyor” dedi.