Paris’te kürk karşıtları ve hayvan hakları savunucularından eylem

Fransa’nın başkenti Paris’te kürk karşıtları ve hayvan hakları savunucuları eylem yaptı.

Başkent Paris’te ünlü Fransız aktrist Brigitte Bardot’un kurduğu Hayvanları Koruma Derneği ile kürk karşıtları ve hayvan hakları savunucuları eylem yaptı. Republique Meydanı’nda bir araya gelen eylemciler, Paris’teki kürk satışı yapan tanınmış ve ünlü markaların mağazalarının bulunduğu semte yürüyüş yapmak istedi. Polis, eylemcilerin yürüyüşüne izin vermedi.

Göstericiler, ellerinde “Hayvan katliamlarına son”, “Kürk için hayvanların işkenceyle öldürülmesini istemiyoruz” yazılı pankartlar taşıyarak, Georges Pompidou Kültür Merkezi’nin bulunduğu alana kadar yürüdüler. Protestocular, sık sık "Kürk eşittir işkence" sloganı atarken, giydikleri yapay kürklerin üzerine kırmızı boya ile kan lekeleri yaparak hayvan haklarına dikkat çektiler. Eylemciler, daha sonra kürk ticareti yüzünden katledilen hayvanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.