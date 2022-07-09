Paris’te Kurban Bayramı namazı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Müslümanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin Bagnolet semtindeki camisinde Kurban Bayramı namazı kıldı.

Dünya genelinde Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu. Fransa’nın başkenti Paris’te Müslümanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin Bagnolet semtinde bulunan camisinde Kurban Bayramı namazı için saf tuttu. Bayram namazı kılanlar arasında Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Başkonsolos Serdar Belentepe ile Paris Din Hizmetleri Ateşesi İbrahim Işıtan ve Paris Eğitim Ataşesi Şevket Tüfekci de yer aldı. Bayram namazı sonrası cemaat bayramlaşmaya geçerken, Büyükelçi Onaner ile Başkonsolos Belentepe de camidekilerin bayramını kutladı.

Namaz kılanlardan bazıları kurbanlarını kesmek üzere camiden ayrılırken, bazı Türkler kurban için Türkiye’deki yakınlarına vekalet verdiklerini söyledi. Bazıları ise kurbanlarını Mehmetçik Vakfına bağışladığını ifade etti.