Paris karanlığa gömüldü

Fransa’nın başkenti Paris’te enerji tasarrufu çerçevesinde alınan karar ile mağaza ve benzeri iş yerleri mesai bitimi sonrasında ışıklı pano ve vitrinlerinin ışıklarını kapatıyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te 1 Kasım itibarıyla enerji tasarrufu çerçevesinde alınan kararlar yürürlüğe girdi. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mücadele yürütüleceğini açıklayan Paris Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede başkentteki mağaza ve benzeri iş yerlerinin mesai saatleri dışında ışıklı pano ve vitrin ışıklarının kapatılacağını açıkladı.

Karara uymayanlara ceza kesilecek

Paris Büyükşehir Belediyesi, gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmek için alınan karara uymayan iş yerlerine 750 eurodan bin 500 euroya kadar para cezası verileceğini duyurdu. Belediye ayrıca, süresiz olarak yürürlükte kalması planlanan kararı ikinci kez delen iş yerlerine 3 bin euro para cezası kesileceğini belirtti.

Paris’teki bazı iş yerlerinin mesai bitimiyle ışıklı pano ve vitrin ışıklarını kapattığı görülürken, birçok iş yerinin de karara uymadığı görüldü. Paris Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi alanında bulunan Louvre Piramidi’nin ışıklarının kapatılacağını açıklamıştı fakat uygulamanın yürürlüğe girmesinden 3 gün sonra Eyfel Kulesi ile Louvre Piramidi’nin ışıklarının yandığı görüldü.