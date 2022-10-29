Paris Çikolata Fuarı’nda mankenler çikolata elbiselerle podyuma çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen "Çikolata Fuarı" çikolata severler tarafından yoğun ilgi görürken, fuarda mankenler çikolatadan yapılmış elbiselerle podyuma çıktı.

Paris’te 27 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Çikolata Fuarı yoğun ilgi gördü. Başkent Paris’te Parc des Expositions de la Porte Versaille’de düzenlenen fuara başta çikolata üreticileri olmak üzere şekerli mamül üreticileri ve çikolata severler katıldı. Fuara katılan çikolata severler, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce çikolata üreticisinin en son tat ve yeniliklerini keşfederken, moda tasarımcıları da çikolata firmaları için hazırladıkları kadın ve erkek mankenler üzerinde tasarımlarını ziyaretçilere tanıttı. Podyuma çıkan mankenler alkışlar eşliğinde çikolatadan yapılmış elbiseleriyle yürüdü. Çikolatalı moda defilesine yoğun ilgi gösteren çikolata ve moda severler, yeterli yer olmadığı için defileyi ayakta izlemek zorunda kaldı.

Çikolata Fuarı Paris’te 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak.