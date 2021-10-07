Paris Anlaşması’na ilişkin kanun Resmi Gazete’de

Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 21’inci Taraflar Konferansı’nda kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016’da imzalanan "Paris Anlaşması"nın beyan ile birlikte onaylanmasının uygun bulunduğu ifade edildi.