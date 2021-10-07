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İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda, 18’i firari örgüt üyesi olmak üzere 20 şüpheli yakalandı.
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
Paris Anlaşması’na ilişkin kanun Resmi Gazete’de
Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Genel 07.10.2021, 05:10
Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanuna göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 21’inci Taraflar Konferansı’nda kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016’da imzalanan "Paris Anlaşması"nın beyan ile birlikte onaylanmasının uygun bulunduğu ifade edildi.