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Paraşütlerden 19 Mayıs’a özel ’Bayrak Uçuşu’
Kayseri’de Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü üyeleri; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ’Bayrak Uçuşu’ yaptı.
Genel 19.05.2022, 16:22
Kayseri’de Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü üyeleri; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ’Bayrak Uçuşu’ yaptı.
Yaklaşık 20 yamaç paraşütü pilotu; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ali Dağı’ndan uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren uçuşta paraşüt pilotları, havada Türk bayrakları açarak Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
Pilotların Türk bayraklı gösterisi, görsel şölen oluşturdu.