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Paranın geçmediği ‘İyilik Mağazası’ndan geliri olmayan vatandaşlar ve yetim çocukları bayramlıklarını seçebilecek

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde belediye tarafından geliri olmayan vatandaşlarla yetim çocukların bayramlıklarını kendi zevkine göre seçebileceği ‘İyilik Mağazası’ açtı.

Genel 27.04.2022, 13:09
Paranın geçmediği ‘İyilik Mağazası’ndan geliri olmayan vatandaşlar ve yetim çocukları bayramlıklarını seçebilecek

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde belediye tarafından geliri olmayan vatandaşlarla yetim çocukların bayramlıklarını kendi zevkine göre seçebileceği ‘İyilik Mağazası’ açtı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, iş insanları ve gönüllülerin desteği ile kurdukları ‘İyilik Mağazası’nı’ ziyaret etti. Başkan Gürbüz, geliri olmayan aileler ile yetim çocukların ücretsiz bir şekilde bayramlık alabileceği mağazadaki kıyafetleri inceledi. Başkan Gürbüz, kıyafet seçmekte zorlanan çocuklara yardımcı olurken, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Mağazayla ilgili olarak değerlendirme yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ramazan ayına özel olarak birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Halk ekmek fabrikasından, iş insanlarının desteği ile günlük 10 bin adet Ramazan pidesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara bedava dağıtıldığını anımsatan Başkan Gürbüz, “İyiliğin, birliğin, paylaşmanın sembolü olan Ramazan’da özellikle geliri olmayan vatandaşlarımızla ilgili neler yapabiliriz konusunda vatandaşlarımız ve iş insanlarımızla görüşmeler gerçekleştirmiştik. Belediyemize ait halk ekmek fabrikamızda Ramazan pidesinin fiyatını 1 TL olarak belirlemiştik. Daha sonra bu güzelliği daha ileri noktaya taşıma adına iş insanlarımızın da desteği ile günlük 10 bin adet pideyi ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık” ifadelerini kullandı.

‘İyilik Mağazası’ adını verdikleri sistemde paranın yerine sevginin geçtiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti:

“İyiliğin yaygınlaştırılması ve paylaşımı anlamında yine iş insanlarımızın ve gönüllülerimizin de desteği ile belediye olarak geliri olmayan vatandaşlarımızın bayramlık ihtiyaçları karşılamak noktasında bir girişimimiz oldu. Özellikle kıyafet üzerine hizmet verecek ‘İyilik Mağazası’nı’ açtık. Burada para geçmiyor. İhtiyaç sahibi olan tüm kardeşlerimiz, yetim yavrularımız ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyorlar. Buradaki asıl amaç; birlik ve beraberliği, iyiliği yayarak paylaşmanın güzelliğine ulaşabilmek.”

Elbistan’ın, bu tür çalışma ve projelerle Türkiye’ye model olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Şehrimiz bu anlamda çok geniş bir yelpazede çok farklı sektör ve alanlarda komşularıyla, arkadaşlarıyla dostlarıyla paylaşıyor. Bir belediye başkanı olarak çalışmalara önayak olmak; onları yönlendirebilmek benim için çok değerli. Hatta Türkiye’ye bir model olabilme adına da gayretli ve değerli buluyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Daha iyisini yapmak her zaman mümkündür. Onun için biz iyiliği yaymak istiyoruz. Bu paylaşımların daha entegre ve planlı bir şekilde yapılması adına bu platformları oluşturuyoruz. Bayram, birlik olunca daha güzel. Tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi’ni ve idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı’nı da şimdiden tebrik ediyorum” cümleleriyle açıklamasını tamamladı.

Mağazadan bayramlık alan çocuklar ve aileleri de Başkan Gürbüz ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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