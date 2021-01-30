Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerine ödül üstüne ödül

Kullanıcılarına finansal anlamda çözümler sunarak işlemlerini kolay, hızlı ve basit bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan Papara 2020 yılında girişimcilik adına birçok ödüle layık görüldü.

Türkiye’de finansı, dijital ile birleştirerek hem yeni çözümler hem de kolaylıklar sunan Papara, 2020 yılında Endeavor girişimi seçildi. Dünyanın en prestijli girişim ağlarından olan Endeavour’un düzenlediği panelde, Türkiye’den seçilen tek aday olurken sonrasında 6 Endeavor girişiminden biri Papara oldu. Bu konuda Papara’nın CEO’su Ahmed Faruk Karslı, “Finansal işlemlerden herkesin eşit bir şekilde faydalanmasını sağlama ve nakitsiz bir topluma dönüşme yolunda yaptığımız çalışmalarımız ile Endeavor girişimi seçildik. Tüm bu başarılarımız ve çalışmalarımız ile büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz” yorumlarında bulundu.

Endeavor girişimi seçilmenin yanı sıra Papara, 2020 yılında en çok indirilen ve en yüksek skora sahip olan uygulaması oldu. KMPG ve H2 Ventures tarafından yayınlanan Global Fintech 100 Listesinde yer aldı. Bu yıl düzenlenen Webrazzi ödüllerinde ve ayrıca PSM ve VISA tarafından ‘Yılın Girişimi’ olarak seçildi. Google’ın düzenlediği YouTube Ads Leaderboard’da ise ‘Finansal Özgürlükle tanış; Papara’ videosu, en iyi performanslı video seçildi.

Firma ayrıca, İstanbul Marketing Awards’ta da ödül kazanmaya devam etti. ‘Finansal Özgürlük’ reklam filmi serisi ile Gold ödülün sahibi oldu. Çalışmalarını ödüllerle tescillendiren Papara’nın CEO’su Karslı da, Ekonomist dergisinin belirlediği 40 yaş altı 40 CEO arasında yerini aldı. Karslı, “Kazandığımız bu ödüller başarılarımızın ve doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Bu da bizi daha çok çalışmaya teşvik ediyor. Kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunma hedefimiz ile çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

Geleneksel bankacılık sistemine yeni bir soluk getiren Papara, ‘Finansal Özgürlük’ mottosuyla çıktığı yolda kullanıcılarına 7/24 anında ücretsiz para transferi, bütçe yönetme ve fatura ödeme gibi hizmetleri sunuyor. Ayrıca kullanıcılar harcamalarını bölüştürebiliyor, kripto para borsalarına para transfer edebiliyor, döviz alım/satım yapabiliyor, QR ile ödeme gerçekleştirebiliyor ve diğer tüm finansal işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor. Borçlandırmayan Papara Card’larını da dünyanın her yerinde ücretsiz kullanıp, Cashback ile harcarken kazanabiliyorlar.

Papara 6.5 milyona ulaştı

2021 yılı itibariyle 6.5 milyonu geçen kullanıcıya ulaşan ve her gün 10 milyon hesap açılan Papara, hem bireysel hem de kurumsal anlamda kullanıcılarına ve işletmelere ihtiyaçları olan bütün finansal çözümleri sunuyor. Bireysel kullanıcılarına bir tek 7/24 para transferi değil, akla gelebilecek tüm finansal konularda hizmet sağlıyor. Binden fazla kurumsal firma ile çalışma yürüterek de kurumsal hizmetler sunmaya devam ediyor. Kurumsal firmalarda Papara Checkout ile kolayca ödeme alınmasını, Papara MassPayment ile binlerce kişiye anında ödeme dağıtılmasını ve Papara Corporate Card ile firmaların personellerine dağıttığı kartları diledikleri gibi yönetebilmelerini sağlıyor.