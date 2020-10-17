Papa ile aynı konutta kalan bir kişide Covid-19 tespit edildi
VATİKAN TARAFINDAN BUGÜN YAPILAN AÇIKLAMADA, PAPA FRANCİS İLE AYNI KONUTTA KALAN BİR KİŞİDE COVİD-19 TESPİT EDİLDİĞİNİ AKTARILDI.
Vatikan tarafından bugün yapılan açıklamada, Papa Francis ile aynı konutta kalan bir kişide Covid-19 tespit edildiğini aktarıldı.
Korona virüs salgını Avrupa’da etkisini yeniden arttırırken, Katolik Hristiyanların merkezi Vatikan’da da korona vakaları artmaya devam ediyor. Vatikan tarafından bugün yapışan açıklamada, Papa Francis ile Santa Marta Konuk Evi’nde kalan 1 kişide Covid-19 tespit edildiği aktarıldı. Vatikan, hastalığa yakalanan kişinin kimliğini açıklamazken, virüs tespit edilen kişinin temaslı olduğu kişiler ile birlikte karantina altına alındığını ifade etti.
Vatikan’da şu ana kadar 27 kişide korona virüs tespit edilirken, henüz virüse bağlı can kaybı yaşanmadı. Geçtiğimiz hafta ise Papa’yı korumakla görevli 4 İsviçreli muhafızda korona virüs tespit edilmişti.
Öte yandan, Papa, gençken Arjantin’de yakalandığı bir hastalık nedeni ile akciğerlerinden biri alınması nedeni ile yüksek risk grubunda bulunurken, düzenli olarak Covid-19 testi yapılıyor.
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